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Особый противопожарный период в Улан-Удэ продлили до 21 мая

Особый противопожарный период в Улан-Удэ продлили до 21 мая
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В поимке нарушителей помогают фотоловушки и квадрокоптер 

Особый противопожарный режим в городских лесах мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков своим распоряжением продлил со 2 мая по 21 мая. Ранее он был объявлен с 12 апреля. Прогулки по лесу и въезд на автомобилях запрещены.

- Апрель и май - это самые опасные месяцы, в это время в лесах происходит усиление ветра, и предотвратить пожар очень трудно. Мусор, сухая растительность, лес сам по себе не загорается, везде присутствует человеческий фактор. Обыкновенная не потушенная сигарета является очагом возгорания. Всего в этом году пожарно-спасательные подразделения 372 раза выезжали на подобные возгорания, они отвлекаются от защиты жилмассивов, объектов, - сказал начальник управления по ЧС администрации города Валерий Вильдавский.



Для мониторинга и патрулирования лесов создано 16 мобильных групп из числа сотрудников структурных подразделений администрации города, городского лесничества, сотрудников МВД и МЧС, патрулируют также общественные инспекторы, казачество и добровольцы.

- Мы понимаем, что практически все возгорания имеют рукотворный характер. Поэтому уделяем особое внимание профилактической работе по предупреждению пожаров за счёт мониторинга городских лесов, - сообщил заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.


Специалисты контролируют леса в трёх районах города площадью более 8,5 тысяч гектар. Лес разбит на 10 маршрутов патрулирования. В поимке нарушителей помогает спецоборудование - квадрокоптер и фотоловушки.

- На базе «Городского лесничества» сформированы специальные бригады для патрулирования лесов. Также привлекается техника для того, чтобы выявлять нарушителей. Мы используем беспилотный летальный аппарат, тепловизоры, фото-ловушки. Вся информация оперативно поступает в «Городское лесничество», нарушителей регулярно задерживаем и передаем в полицию. Вся съёмки и фотоотчеты являются доказательной базой, полиция это использует, - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.

В период действия режима запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса Улан-Удэ. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, аварийно-спасательные работы, а также воспроизводство лесов и уход за ними. Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.

Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Берёзовке.

В этих местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала убрана сухая трава, имеется достаточный запас воды для тушения возможного пожара.

За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

- В лесной зоне, если устанавливается виновное лицо, будет накладываться и административная, и, возможно, уголовная ответственность. Также принято решение, что при установлении виновного лица, мы будем предъявлять полную стоимость работ по тушению, - отметил Валерий Вильдавский.


С начала года в Улан-Удэ зарегистрировано 498 техногенных пожаров, практически 75 процентов – это возгорание мусора и сухой растительности. Всего зарегистрировано 98 случаев выгорания сухой травы. Зафиксирован один лесной пожар, который охватил 3 гектара леса. В каждом эпизоде отмечается человеческий фактор.

С информацией о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ граждане могут обратиться по телефонам:

20-44-44 - региональная диспетчерская служба «Забайкальская база авиационной охраны лесов»;
37-90-51 - Единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ.

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