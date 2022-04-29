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По центру Улан-Удэ пройдёт марш юных патриотов

По центру Улан-Удэ пройдёт марш юных патриотов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Маршем пройдут 450 подростков

8 мая в 13:00 на площади Советов Улан-Удэ пройдёт «Марш юных патриотов», посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничном шествии примут участие 450 человек. Это члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.

Они пройдут по маршруту: площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.

Репетиции на площади Советов состоятся 29 апреля и 6 мая, уличное движение перекрывать в это время не будут.

Как сообщал «Байкал-Daily», парад юных патриотов в столице Бурятии впервые прошёл в 2019 году. Тогда маршировали 300 человек.
марш юнармия

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