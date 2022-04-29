Маршем пройдут 450 подростков
8 мая в 13:00 на площади Советов Улан-Удэ пройдёт «Марш юных патриотов», посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В праздничном шествии примут участие 450 человек. Это члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.
Они пройдут по маршруту: площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.
Репетиции на площади Советов состоятся 29 апреля и 6 мая, уличное движение перекрывать в это время не будут.
Как сообщал «Байкал-Daily», парад юных патриотов в столице Бурятии впервые прошёл в 2019 году. Тогда маршировали 300 человек.
По центру Улан-Удэ пройдёт марш юных патриотов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Александр Мекаев стал специальным гостем «Возвращения»
Для девочки, которая уже пять лет борется с раком, необходимо собрать более 2,5 млн рублей
Объявлено голосование о том, какое имя присвоить Национальной библиотеке Бурятии
Маршем пройдут 450 подростков
Сегодня пройдёт репетиция парада с участием техники
1 мая воздух прогреется до +26
Инспектор Госстройжилнадзора назвала это явление «до и после»
Школьники из Ильинки специально приехали в Татаурово
Перелёты выполняются на самолётах Sukhoi Superjet 100
Всех желающих вновь зовут станцевать самый большой ёхор
Посетителей просят избегать ночёвок в палатках
В пригороде Улан-Удэ леса будут патрулировать с воздуха
В Забайкалье придумали нововведение
Об этом сообщила министр культуры республики
Гуманитарную помощь будут оказывать до того момента, пока в Донбассе не восстановится мирная жизнь