На мероприятиях в честь Дня Победы в Иркутске пенсионеров обеспечат масками

Пожилым людям рекомендовали использовать индивидуальные средства защиты
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внёс изменения в антиковидный указ. Новшества касаются проведения в регионе праздничных и торжественных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Так, лицам старше 60 лет, участвующим в шествии акции «Бессмертный полк», а также присутствующим на торжественном марше и других мероприятиях в честь Дня Победы, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские или гигиенические маски и т.п.).
- Правительством Иркутской области будет обеспечена возможность получения зрителями и участниками указанной возрастной категории масок в местах, организованных органами местного самоуправления. Также в местах проведения мероприятий должны быть установлены ёмкости для сбора использованных средств защиты органов дыхания, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Особое внимание уделено безопасности ветеранов Великой Отечественной войны.
- Необходимо обеспечить контроль состояния их здоровья в течение семи дней до проведения мероприятий и непосредственно 9 мая. Должна быть обеспечена доставка ветеранов до мест проведения мероприятий и обратно до места жительства, - отметили в пресс-службе.
Органам, организациям и общественным объединениям, участвующим в организации и проведение мероприятий, редакциям средств массовой информации рекомендуется привлекать к работе лиц (в том числе волонтёров), имеющих документы, подтверждающие прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции и (или) перенесённое заболевание COVID-19 при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 12 месяцев. Необходимо отстранять от организации, проведения и освещения мероприятий лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками ОРВИ.
- При проведении на территории Иркутской области мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе акции «Бессмертный полк»), их организаторами и участниками обеспечивается соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рекомендациями и требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - заключили в пресс-службе.
На мероприятиях в честь Дня Победы в Иркутске пенсионеров обеспечат масками
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