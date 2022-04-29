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В Улан-Удэ перекрыли площадь Советов

В Улан-Удэ перекрыли площадь Советов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сегодня пройдёт репетиция парада с участием техники

Сегодня в Улан-Удэ состоится очередная репетиция военного парада, но на этот раз с участием техники. По этой причине перекрыто движение в районе площади Советов.

Объезд возможен по улицам Смолина, Борсоева, Коммунистическая.

Репетиции с техникой пройдут также 5 мая и 7 мая.

Отметим, 8 мая в 13 часов состоится праздничный марш юнармейцев. В это время центральная часть города также будет закрыта. Движение будет осуществляться по ул. Ленина, Смолина и Борсоева.

В День Победы, 9 мая с 6:00 центр города будет полностью перекрыт. Общественный транспорт будет осуществлять движение по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по ул. Смолина и остановка по ул. Борсоева, 7а. Движение трамваев остановится, когда начнётся движение «Бессмертного полка».

Вечером, после окончания концерта, в 22:00 будет усилена работы автобусов и трамваев. Всего будут ездить восемь трамваев и около 300 автобусов.

В праздничные дни в общественном транспорте будет звучать музыка военных лет. Два больших автобуса и два вагона трамваев будут украшены символикой Дня Победы, водители будет одеты в военную форму.


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площадь Советов

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