Май в Бурятии начнётся с жаркой погоды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

1 мая воздух прогреется до +26



Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по нему, выходные в республике будут очень тёплыми.



30 апреля по республике ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -6,-11, днём +12,+17, по крайнему югу +17,+22, по северу при осадках +3,+8.



В воскресенье, 1 мая, ощутимо потеплеет. В республике также переменная облачность, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -3,-8, днём +21,+26, местами +14,+19, по северу при осадка +5,+10.



В понедельник, 2 мая, в Бурятии по-прежнему переменная облачность, ночью по северной половине небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3,+8, местами 0,-5, днём +16,+21, местами +9,+14, по северной половине при облачности +1,+6.





