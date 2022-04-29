В Улан-Удэ на детской площадке нарушения устранили только наполовину



Сотрудники Госстройжилнадзора провели контрольный осмотр во дворе дома в переулке Ростовский, 36 в посёлке Мясокомбинат Улан-Удэ. Во время осмотра инспектор заметила один интересный факт. Все замечания, которые были выявлены в прошлом году, в этом устранены только наполовину.

Инспектор назвала это явление «до и после». К примеру, на одной стороне площадки песок был благополучно засыпан, на другой же всё осталось без изменений.



- Здесь комитет городского хозяйства нас услышал, молодцы, а тут нас проигнорировали. Один двор на переулке, как такое может быть? У меня слов нет, - удивилась представитель надзорного ведомства.







Помимо недосыпа песка на площадке, инспектор озвучила замечания к установке лавочек – их бетонные основания должны быть тоже засыпаны песком.



- Это что у нас за красота стоит. Такое недопустимо на детской площадке, - заявила проверяющий.



Помимо этого, болтовые соединения на лавочках были не все срезаны.



Из положительных моментов проверяющий выделила хорошее качество асфальта, крепко установленные урны и лавочки, на которых установили заглушки.



- Все замечания разделим пополам, так же, как и выполнены работы в данном дворе. Данные замечания будут отправлены в прокуратуру и в комитет городского хозяйства для устранения подрядчиками в гарантийные сроки, - резюмировала инспектор.