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В Улан-Удэ на детской площадке нарушения устранили только наполовину

В Улан-Удэ на детской площадке нарушения устранили только наполовину
Общество, 
Инспектор Госстройжилнадзора назвала это явление «до и после»
 
Сотрудники Госстройжилнадзора провели контрольный осмотр во дворе дома в переулке Ростовский, 36 в посёлке Мясокомбинат Улан-Удэ. Во время осмотра инспектор заметила один интересный факт. Все замечания, которые были выявлены в прошлом году, в этом устранены только наполовину.
  
Инспектор назвала это явление «до и после». К примеру, на одной стороне площадки песок был благополучно засыпан, на другой же всё осталось без изменений.
 
- Здесь комитет городского хозяйства нас услышал, молодцы, а тут нас проигнорировали. Один двор на переулке, как такое может быть? У меня слов нет, - удивилась представитель надзорного ведомства. 

 
Помимо недосыпа песка на площадке, инспектор озвучила замечания к установке лавочек – их бетонные основания должны быть тоже засыпаны песком.
 
- Это что у нас за красота стоит. Такое недопустимо на детской площадке, - заявила проверяющий. 
 
Помимо этого, болтовые соединения на лавочках были не все срезаны.

Из положительных моментов проверяющий выделила хорошее качество асфальта, крепко установленные урны и лавочки, на которых установили заглушки.
 
 - Все замечания разделим пополам, так же, как и выполнены работы в данном дворе. Данные замечания будут отправлены в прокуратуру и в комитет городского хозяйства для устранения подрядчиками в гарантийные сроки, - резюмировала инспектор. 
детские площадки госстройнадзор

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