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Артисты Русского драмтеатра побывали с гастролями в Тарбагатае и Татаурово

Артисты Русского драмтеатра побывали с гастролями в Тарбагатае и Татаурово
Общество,  Фото:Александра Данилова
Школьники из Ильинки специально приехали в Татаурово

Государственный русский драматический театр имени Бестужева посетил с гастролями Тарбагатайский и Прибайкальский районы Бурятии. В районах показали спектакли «Вальс Победы» (12+) и «Попугайчик Пай» (0+), сообщили в пресс-службе театра.

13 апреля бестужевцы показали в Тарбагатае спектакль в постановке народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии Бурятии Сергея Васильева «Вальс Победы». Его смогли посмотреть около 100 зрителей, в том числе и молодые люди от 14 до 22 лет благодаря всероссийской программе «Пушкинская карта».

26 апреля Русский драматический театр принимало село Татаурово Прибайкальского района, где были показаны спектакли «Вальс Победы» и музыкально-интерактивная сказка «Попугайчик Пай». В этот день их посмотрело свыше 500 зрителей. При этом учащиеся Ильинской средней школы специально приехали в Татаурово, чтобы увидеть постановки.


В следующем сезоне коллектив Русского драматического театра поедет в Северобайкальск.

«Попугайчик Пай» – это интерактивная, музыкально-танцевальная сказка, где ребята прогоняют кота Крума, во всём помогают Паю и вместе с героями учатся доброте, дружбе, взаимопомощи и тому, что настоящее приключение начинается с первого шага. В музыкально-поэтической композиции «Вальс Победы» Сергей Васильев собрал лучшие песни, созданные как в годы Великой Отечественной войны, начиная от довоенного периода и заканчивая победными гимнами, так и много лет спустя, рассказывающие о великом подвиге народа: «Довоенный вальс», «Прощание славянки», «Тучи в голубом», «В осеннем парке», «Так случилось, мужчины ушли...», «Баллада о матери», «От героев былых времён» и многие другие.

29 апреля бестужевцы покажут «Вальс Победы» осуждённым в исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ. 
Русский драмтеатр спектакль

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