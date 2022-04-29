Артисты Русского драмтеатра побывали с гастролями в Тарбагатае и Татаурово





Государственный русский драматический театр имени Бестужева посетил с гастролями Тарбагатайский и Прибайкальский районы Бурятии. В районах показали спектакли «Вальс Победы» (12+) и «Попугайчик Пай» (0+), сообщили в пресс-службе театра.13 апреля бестужевцы показали в Тарбагатае спектакль в постановке народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии Бурятии Сергея Васильева «Вальс Победы». Его смогли посмотреть около 100 зрителей, в том числе и молодые люди от 14 до 22 лет благодаря всероссийской программе «Пушкинская карта».26 апреля Русский драматический театр принимало село Татаурово Прибайкальского района, где были показаны спектакли «Вальс Победы» и музыкально-интерактивная сказка «Попугайчик Пай». В этот день их посмотрело свыше 500 зрителей. При этом учащиеся Ильинской средней школы специально приехали в Татаурово, чтобы увидеть постановки.В следующем сезоне коллектив Русского драматического театра поедет в Северобайкальск.«Попугайчик Пай» – это интерактивная, музыкально-танцевальная сказка, где ребята прогоняют кота Крума, во всём помогают Паю и вместе с героями учатся доброте, дружбе, взаимопомощи и тому, что настоящее приключение начинается с первого шага. В музыкально-поэтической композиции «Вальс Победы» Сергей Васильев собрал лучшие песни, созданные как в годы Великой Отечественной войны, начиная от довоенного периода и заканчивая победными гимнами, так и много лет спустя, рассказывающие о великом подвиге народа: «Довоенный вальс», «Прощание славянки», «Тучи в голубом», «В осеннем парке», «Так случилось, мужчины ушли...», «Баллада о матери», «От героев былых времён» и многие другие.29 апреля бестужевцы покажут «Вальс Победы» осуждённым в исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ.