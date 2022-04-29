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В Улан-Удэ летом рейсы в Хабаровск будут чаще, чем в Красноярск

В Улан-Удэ летом рейсы в Хабаровск будут чаще, чем в Красноярск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перелёты выполняются на самолётах Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на рейсы Улан-Удэ - Красноярск и Хабаровск – Улан-Удэ на летний период полётов – с 5 июня по 25 сентября.

Рейс Улан-Удэ – Красноярск будет выполняться по воскресеньям по расписанию:

13.00 Улан-Удэ – 14.20 Красноярск
15.25 Красноярск – 18.10 Улан-Удэ

Рейс Хабаровск – Улан-Удэ будет выполняться два раза в неделю, по понедельникам и воскресеньям.

Расписание по понедельникам:
09.40 Хабаровск – 10.40 Улан-Удэ
11.40 Улан-Удэ – 16.40 Хабаровск

Расписание по воскресеньям:
09.50 Хабаровск – 10.40 Улан-Удэ
19.00 Улан-Удэ – 23.55 Хабаровск

Перелёты будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100.

- Эти социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов, - сообщили в АО «Авиакомпания «Аврора».

Как сообщал «Байкал-Daily», прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск «Аврора» запустила в начале февраля
авиаперевозки

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