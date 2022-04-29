Перелёты выполняются на самолётах Sukhoi Superjet 100
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на рейсы Улан-Удэ - Красноярск и Хабаровск – Улан-Удэ на летний период полётов – с 5 июня по 25 сентября.
Рейс Улан-Удэ – Красноярск будет выполняться по воскресеньям по расписанию:
13.00 Улан-Удэ – 14.20 Красноярск
15.25 Красноярск – 18.10 Улан-Удэ
Рейс Хабаровск – Улан-Удэ будет выполняться два раза в неделю, по понедельникам и воскресеньям.
Расписание по понедельникам:
09.40 Хабаровск – 10.40 Улан-Удэ
11.40 Улан-Удэ – 16.40 Хабаровск
Расписание по воскресеньям:
09.50 Хабаровск – 10.40 Улан-Удэ
19.00 Улан-Удэ – 23.55 Хабаровск
Перелёты будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100.
- Эти социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов, - сообщили в АО «Авиакомпания «Аврора».
Как сообщал «Байкал-Daily», прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск «Аврора» запустила в начале февраля.
В Улан-Удэ летом рейсы в Хабаровск будут чаще, чем в Красноярск
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Посетителей просят избегать ночёвок в палатках
В пригороде Улан-Удэ леса будут патрулировать с воздуха
В Забайкалье придумали нововведение
Об этом сообщила министр культуры республики
Гуманитарную помощь будут оказывать до того момента, пока в Донбассе не восстановится мирная жизнь
Для девочки, которая уже пять лет борется с раком, необходимо собрать более 2,5 млн рублей
Росгвардейцев назвали одними из самых надёжных доноров
Вопросы негативного воздействия на окружающую среду обсудили с экологами предприятий
Заболеваемость COVID-19 в республике остаётся на невысоких позициях
Принять участие в ней смогут как предприниматели, так и самозанятые
Осуждённый не встал вовремя на учёт
Таковы итоги надзорной деятельности за первый квартал этого года
Женщина получила условный срок
Работы проводятся в двух населённых пунктах
В Улан-Удэ воздух прогреется до +12 градусов