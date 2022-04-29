В нацпарке в Бурятии просыпаются медведи

Посетителей просят избегать ночёвок в палатках
После зимней спячки просыпаются в Тункинском национальном парке в Бурятии просыпаются медведи. Специалисты отдела охраны животного мира предупреждают, что сейчас отдыхающим надо быть предельно внимательными при посещении мест отдыха.
Как сообщал «Байкал-Daily», первые сообщения о пробуждении косолапых в Бурятии стали поступать в марте. Следы медведей обнаружили в Баргузинском заповеднике 11 марта в восьми километрах на юго-восток от полевой базы Давша.
На днях в Бурприроднадзоре сообщили, что в республике живут шесть тысяч медведей.
Чтобы уменьшить вероятность встречи с медведем и его нападение на человека рекомендуется соблюдать следующие правила поведения:
- внимательно осмотритесь - нет ли признаков присутствия медведя. Если у вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место;
- находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны. Дети должны быть всегда на виду, не позволяйте им уходить далеко;
- важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники;
- не оставляйте в лесу пищевые остатки, мусор;
- увидев медведя вдалеке, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной;
- ни в коем случае не бежать (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование);
- необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, хлопками в ладоши;
- не смотрите зверю в глаза, не показывайте зубы.
- избегать ночёвок в палатках; на участках с ограниченной видимостью обозначать себя звуком (голосом, звоном незакреплённого снаряжения и т.п.), чтобы не застать хищника врасплох и не спровоцировать нападение.
В нацпарке в Бурятии просыпаются медведи
Общество, Фото:
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