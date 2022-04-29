В Бурятии на майских праздниках будут ловить любителей пикников

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В пригороде Улан-Удэ леса будут патрулировать с воздуха



В Бурятии будет усилено патрулирование лесов в майские праздники, предупредили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- В праздничные дни ожидается высокий класс пожарной опасности. Коллеги, не расслабляемся. На первом месте у нас профилактика. Ситуация может измениться мгновенно и тогда под угрозой не только лес, но и жизни людей, - отметил призвал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев на оперативном штабе по тушению лесных пожаров.



На патрулирование выйдут более 200 работников лесной охраны. Помимо этого, специалисты проводят мониторинг лесопожарной обстановки в системе онлайн – задействована система космомониторинга и 30 видеокамер системы «Лесохранитель». Они оперативно выявляют и фиксируют возгорания в лесах Бурятии.



Кроме этого, в праздничные выходные дни будет проводиться авиапатрулирование. Патрулирование лесов с воздуха будет проводиться по южным районам Бурятии, а также в пригороде Улан-Удэ, куда жители чаще всего выезжают на пикники.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 41 лесной пожар на общей площади 1026 га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 32 лесных пожара на общей площади 834 га.



В республике введён особый противопожарный режим. Доступ в лес и разведение костров запрещены.

