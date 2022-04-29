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В Прибайкальском нацпарке вводится особый противопожарный режим

В Прибайкальском нацпарке вводится особый противопожарный режим
Общество,  Фото:pexels.com
Посетителей призывают противопожарные правила

30 апреля в Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском заповеднике вводится особый противопожарный режим. Соответствующий приказ подписал директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.

Руководитель природоохранного учреждения, а также руководитель министерства лесного комплекса Прибайкалья Владимир Читоркин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Роман Пешков в преддверии «майских» праздников обратились к жителям и гостям региона с разъяснениями, касающимися правил поведения и ответственности граждан в условиях особого противопожарного режима - он вводится на территории всего региона с 8:00 30 апреля 2022 года.

В частности, выступающие обратили внимание на то, что в первый же день под запретом окажутся любые источники открытого огня, а после наступления 3 класса пожарной опасности и выше будет вводиться запрет на посещение лесов. Ещё один немаловажный момент – ответственность за возникшие пожары. Виновникам грозит не только административная ответственность, — дело может дойти до уголовной и материальной.

- По итогам совещания с коллегами из МЧС, в случае прямых затрат на тушение пожара виновным будут предъявляться гражданские иски на возмещение понесённых затрат. Чтобы люди понимали всю степень ответственности – лучше не жечь! Стоит сказать и о том, что запланировано усиление патрулирования. На сегодняшний день на территории парка и заповедника уже работают 16 патрульных групп. На майские праздники утверждены графики, согласованы совместные патрули в том числе с контрольно-надзорными органами (с МЧС патрулирование уже ведётся), — одномоментно на территории будут находиться до 68 специалистов. Уже сейчас производим авиационное патрулирование, получаем данные с фотоловушек и других технических средств наблюдения, - сообщил
Умар Рамазанов, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На праздниках здесь открывают все 16 контрольно-пропускных пунктов, в том числе вдоль береговой линии – там, где уже есть открытая вода. Особое внимание уделят проблемным территориям, таким как остров Ольхон и Тажеранские степи.

- В Ольхонском кластере уже произошли два пожара, по которым сейчас подсчитывается ущерб. Там его нет в части лесного фонда, — так как степь. Но не надо забывать, что это всё-таки ООПТ федерального значения и размеры ущербов рассчитываются по позвоночным, по краснокнижным растениям и животным, которые обитают на этой территории. Это могут быть внушительные суммы, - отметил Умар Рамазанов.

Гостей ждёт и будут им разъяснять правила поведения на ООПТ во время действия особого противопожарного режима – как лично, так и с помощью волонтёров, просветительских мероприятий.

- Призываем всех отдыхать культурно и экологично – чтобы праздники запомнились только хорошими впечатлениями, - заключил Умар Рамазанов. 
национальный парк Иркутская область

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