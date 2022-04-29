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Роспотребнадзор по Бурятии рассказал, как защитить детей от клещей

Роспотребнадзор по Бурятии рассказал, как защитить детей от клещей
Общество,  Фото:pexels.com
Специалисты призывают носить на руках детей, которые ещё неуверенно ходят самостоятельно

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили правилах поведения на прогулках с детьми по территориям, опасным в отношении клещей.

Клещи обитают в траве, невысоких кустарниках и никогда – на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках «укромного местечка» на коже под одеждой, где и присасывается.

- Если вы решили погулять в лесу или в парке с малышом, который ещё не может уверенно самостоятельно ходить или стоять, необходимо переносить его на руках или перевозить в колясках. В этом случае вы можете быть уверены, что ребёнок не упадёт и не сядет на траву – место обитания клещей, - сообщили в пресс-службе управления.

При прогулке необходимо двигаться по центру дорожек, стараясь не задевать траву и кусты, растущие по краям.

За безопасность детей, находящихся на опасной в отношении клещей территории, отвечают сопровождающие их взрослые.

Если во время прогулки приходится передвигаться с коляской, задевая траву и кустарники, растущие по краям дорожки, нужно заранее обработать нижние детали коляски специальным противоклещевым аэрозолем, чтобы клещи не смогли заползти по колёсам и другим деталям коляски к ребёнку.

Детям старшего возраста необходимо объяснять принципы поведения на опасной в отношении клещей территории.

Одежду детей акарицидными аэрозольными средствами обрабатывают только взрослые в соответствии с правилами, изложенными на этикетке к средству. Общее время обработки одежды детей из аэрозольной упаковки составляет от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от размера одежды.

- Берегите детей и будьте здоровы! – желают в Роспотребнадзоре.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику ЦРБ; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 56.

Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сезон активности клещей уже начался. По данным на 25 апреля, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 68 человек, в том числе 22 ребёнка.

клещи

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