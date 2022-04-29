В Чите участников «Бессмертного полка» попросят паспорта



- В этом году есть нововведение - наличие у участников документов, удостоверяющих личность. Уже проведён разговор с волонтёрами Победы, которые окажут помощь в построении шествия. Волонтёры Читинской государственной медицинской академии тоже будут привлечены. Полк начнут формировать в 11 утра. Нет никакой предварительной регистрации. Если нет портрета - можно просто пройти в строю или принести с собой фотографию, - рассказал координатор проекта в Забайкалье Даниил Цыпалов.



В Чите колонна пройдёт до Мемориала боевой и трудовой славы, где после состоится митинг. На сопровождение полка планируется привлечь более 250 волонтёров Победы.



В 2020 и 2021 годах шествия «Бессмертного полка» в Чите, как и в Бурятии, не было. Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Улан-Удэ







В 2020 и 2021 годах шествия «Бессмертного полка» в Чите, как и в Бурятии, не было. Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Улан-Удэ разрешили проведения шествия , никаких паспортов, как в соседнем регионе, для этого не нужно.

В Чите акция «Бессмертный полк» (0+) 9 мая пройдёт в традиционном формате. Но в этом году координаторы проекта ввели новвоведение – при себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность, сообщается на официальном портале краевого правительства.