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В Чите участников «Бессмертного полка» попросят паспорта

В Чите участников «Бессмертного полка» попросят паспорта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Забайкалье придумали нововведение

В Чите акция «Бессмертный полк» (0+) 9 мая пройдёт в традиционном формате. Но в этом году координаторы проекта ввели новвоведение – при себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность, сообщается на официальном портале краевого правительства.
 
- В этом году есть нововведение - наличие у участников документов, удостоверяющих личность. Уже проведён разговор с волонтёрами Победы, которые окажут помощь в построении шествия. Волонтёры Читинской государственной медицинской академии тоже будут привлечены. Полк начнут формировать в 11 утра. Нет никакой предварительной регистрации. Если нет портрета - можно просто пройти в строю или принести с собой фотографию, - рассказал координатор проекта в Забайкалье Даниил Цыпалов.
 
В Чите колонна пройдёт до Мемориала боевой и трудовой славы, где после состоится митинг. На сопровождение полка планируется привлечь более 250 волонтёров Победы.
 
В 2020 и 2021 годах шествия «Бессмертного полка» в Чите, как и в Бурятии, не было. Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Улан-Удэ разрешили проведения шествия, никаких паспортов, как в соседнем регионе, для этого не нужно.



Бессмертный полк

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