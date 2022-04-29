ЕР открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу

Гуманитарную помощь будут оказывать до того момента, пока в Донбассе не восстановится мирная жизнь



Партия «Единая Россия» открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству с целью оказания помощи жителям Донбасса. Организована работа депутатов, представителей народных республик и волонтёров. Руководить штабом будет заместитель секретаря генсовета ЕР, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова.



Из комментариев секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака следует, что на старте военной спецоперации на Украине Российская Федерация опиралась на волонтёрские центры партии. В российских регионах работает сегодня уже целая сеть организаций, состоящих из добровольцев.



- Чуть позже были открыты гуманитарные центры в Донбассе — один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций, стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись, — подчеркнул Турчак. — К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы всё больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров.



В рамках своей деятельности штаб охватит целый ряд логистических вопросов, связанных с доставкой гуманитарной помощи нуждающимся жителям Донбасса. Ему предстоит координировать волонтёрскую деятельность и оперативно реагировать на все поступающие запросы о помощи.



По словам Турчака, в функции и полномочия штаба войдут также правовое сопровождение гуманитарной деятельности и работа, направленная на синхронизацию законодательства Российской Федерации, ДНР и ЛНР.



Одной из ключевых задач является в данном случае обеспечение преемственности текущей деятельности по завершении военной спецоперации, отметил Турчак. По его словам, региональные отделения «Единой России» стали «точкой входа» для тысяч компаний и сотен неравнодушных представителей бизнеса, которые систематически отправляют гуманитарную помощь жителям Донбасса.



- Они помогают с логистикой, находят населённые пункты, где помощь от бизнеса наиболее востребована. Такое взаимодействие показало свою эффективность, — заверил секретарь генсовета ЕР. — В рамках работы штаба предлагаю сохранить эту схему сотрудничества через региональные отделения партии.



По состоянию на конец апреля единороссы доставили в Донбасс уже свыше 7,2 тысячи тонн гуманитарных грузов, и 100 тонн из них — это медикаменты. Не менее 60 процентов от всего объема составила помощь, которую собрала ЕР. Из заявления Турчака следует, что партия намерена продолжать эту деятельность до того момента, пока в Донбассе не восстановится мирная жизнь.



«Единая Россия» будет также оказывать помощь в восстановлении мемориалов «Вечный огонь» на территории Донбасса, сообщает официальный сайт ER.RU.



В Мариуполе в конце марта был открыт первый гуманитарный центр партии «Единая Россия». Он работает сейчас в супермаркете «Метро». Сегодня таких центров в городе уже девять: в ТЦ «Экорынок», в здании пятой школы, а также в ряде магазинов на обоих берегах.



— В конце февраля из Республики Бурятия в Ростовскую область отправлена машина с гуманитарным грузом. С помощью предприятий, активистов партии и неравнодушных людей были собраны товары на общую сумму около 2 миллионов рублей, а общий вес груза составил более 20 тонн. Депутатами фракции «Единая Россия» всех уровней, активистами регионального отделения и местными отделениями партии был организован сбор финансовых средств в помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, представители регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» отправились оказывать гуманитарную помощь мирным жителям городов в зоне спецоперации. Ребята занимаются вывозом и заселением беженцев в пункты временного размещения, оказывают информационную и психологическую поддержку, первую медицинскую помощь. Также активисты планируют помогать с поиском пропавших людей по запросам их родственников, — сообщил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» и партийного волонтерского центра Владимир Ведерников.



