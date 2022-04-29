В Бурятии росгвардейцы сдали кровь

Росгвардейцев назвали одними из самых надёжных доноров
В Улан-Удэ более 20 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Бурятии сдали донорскую кровь и её компоненты.
Перед сдачей крови каждый росгвардеец-донор прошёл медицинский осмотр и сдал необходимые анализы. После лабораторного исследования полученную кровь и её компоненты направят по назначению в лечебные учреждения.
Медики Бурятской республиканской станции переливания крови поблагодарили росгвардейцев за вклад в пополнение «банка крови». Они отметили, что представители силового ведомства как приверженцы здорового образа жизни, и чьи показатели здоровья отвечают строгим требованиям, являются одними из самых надёжных доноров.
Также в честь Национального дня донора сотрудники вневедомственной охраны ОВО по Бичурскому району сдали кровь в мобильном донорском комплексе в селе Бичура.
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