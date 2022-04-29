Забайкальца, забившего до смерти жену, отправили в колонию

Мужчина избивал женщину в квартире и подъезде дома
Ранее судимый 46-летний житель Забайкальского края признан виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Суд установил, что в ноябре 2021 года в городе Нерчинск мужчина после распития спиртного во время ссоры со своей сожительницей в квартире, а затем в подъезде нанёс ей не менее шести ударов кулаком по голове и лицу. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась через два дня.
Суд назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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