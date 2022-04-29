География Байкальского экологического диктанта расширяется



Центральный совет Всероссийского общества охраны природы назвал Байкальский экологический диктант главной федеральной акцией в День экологического образования – 12 мая 2022 года. Прямая трансляция начнётся в





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Центральный совет Всероссийского общества охраны природы назвал Байкальский экологический диктант главной федеральной акцией в День экологического образования – 12 мая 2022 года. Прямая трансляция начнётся в 15:00 по иркутскому времени . Рукописный текст рассчитан на 45 минут.

Число регионов-участников Байкальского экологического диктанта – 2022 растёт. О своём желании организовать площадки, кроме учреждений из Иркутской области, заявили Московская, Ростовская и Липецкая области, Ставропольский край, а также республики Чувашия, Бурятия, Марий Эл.- По данным организаторов Байкальского экологического диктанта, количество зарегистрированных площадок перешагнуло 130; на них уже зарегистрировались 3 128 человек. При этом процесс регистрации площадок и участников диктанта продолжается: в первом случае срок продлён по 30 апреля, а желающие проверить свои знания по русскому языку и байкаловедению могут подавать заявки по 10 мая 2022 года включительно, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».