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География Байкальского экологического диктанта расширяется

География Байкальского экологического диктанта расширяется
Общество,  Фото:pixabay.com.
Зарегистрировано уже более трёх тысяч участников

Число регионов-участников Байкальского экологического диктанта – 2022 растёт. О своём желании организовать площадки, кроме учреждений из Иркутской области, заявили Московская, Ростовская и Липецкая области, Ставропольский край, а также республики Чувашия, Бурятия, Марий Эл.

- По данным организаторов Байкальского экологического диктанта, количество зарегистрированных площадок перешагнуло 130; на них уже зарегистрировались 3 128 человек. При этом процесс регистрации площадок и участников диктанта продолжается: в первом случае срок продлён по 30 апреля, а желающие проверить свои знания по русскому языку и байкаловедению могут подавать заявки по 10 мая 2022 года включительно, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Центральный совет Всероссийского общества охраны природы назвал Байкальский экологический диктант главной федеральной акцией в День экологического образования – 12 мая 2022 года. Прямая трансляция начнётся в 15:00 по иркутскому времени. Рукописный текст рассчитан на 45 минут.


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