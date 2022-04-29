В Бурприроднадзоре создадут экологический совет

Вопросы негативного воздействия на окружающую среду обсудили с экологами предприятий



В Бурприроднадзоре начнёт работу Экологический совет. Решение о его появлении приняли на круглом столе с экологами предприятий, специалистами по экологической оценке.



- Мы договорились с участниками круглого стола собрать все предложения и начать работу в рамках экологического совета. Совместно мы будем решать проблемы экологии нашего региона через профессиональную деятельность, так как это специалисты, которые работают с юридическими лицами, предприятиями, имеющими объекты воздействия на окружающую среду. Именно они работают по направлениям экологического контроля на своих местах. Поэтому мероприятие стало очень результативным и впереди много работы, - отмечает руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.



- Проводимые нашей лабораторией исследования показывают, что даже небольшие хозяйствующие объекты могут значительно влиять на состояние окружающей среды - воду, воздух, почву и даже на потребляемые нами продукты питания. Поэтому так важно предприятиям проводить мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ, - сообщил генеральный директор ООО «Сибирский институт охраны труда и экологии» Александр Паренцев.





