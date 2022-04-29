В Бурятии осуждённому отменили УДО и отправили обратно в колонию

Осуждённый не встал вовремя на учёт



В январе 2020 года житель Муйского района Бурятии судом признан виновным в совершении трёх преступлений по статье «Кража» и «Угон». Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ в августе прошлого года освободил осуждённого из исправительного учреждения условно-досрочно. При этом на него возложены обязанности в течение 10 суток встать на учёт в специализированном государственном органе по месту жительства в посёлке Северомуйск и не менять без уведомления постоянного места жительства. По освобождении из колонии мужчина в Северомуйск не прибыл, в течение длительного времени злостно уклонялся от постановки на учёт.



В связи с этим суд отменил осуждённому условно-досрочное освобождение, направил его в исправительную колонию строгого режима для отбывания оставшейся части срока лишения свободы.



Верховный суд Бурятии принятое решение признал законным, доводы жалобы осуждённого отклонил, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

