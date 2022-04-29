Женщина получила условный срок
42-летняя жительница Иволгинского района Бурятии признана виновной в краже вверенного имущества.
В судебном заседании установлено, что женщина, занимая должность начальника сельского отделения почтовой связи, находясь на рабочем месте, в сентябре 2019 года присвоила 20 800 рублей. Вверенные ей деньги предназначались для выплат почтовых переводов, пенсий, социальных пособий.
Осуждённая возместила ущерб в ходе следствия.
- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Начальник почтового отделения в Бурятии украла более 20 тысяч рублей
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