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Начальник почтового отделения в Бурятии украла более 20 тысяч рублей

Начальник почтового отделения в Бурятии украла более 20 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина получила условный срок

42-летняя жительница Иволгинского района Бурятии признана виновной в краже вверенного имущества.

В судебном заседании установлено, что женщина, занимая должность начальника сельского отделения почтовой связи, находясь на рабочем месте, в сентябре 2019 года присвоила 20 800 рублей. Вверенные ей деньги предназначались для выплат почтовых переводов, пенсий, социальных пособий.

Осуждённая возместила ущерб в ходе следствия.

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура

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