Начальник почтового отделения в Бурятии украла более 20 тысяч рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина получила условный срок



42-летняя жительница Иволгинского района Бурятии признана виновной в краже вверенного имущества.



В судебном заседании установлено, что женщина, занимая должность начальника сельского отделения почтовой связи, находясь на рабочем месте, в сентябре 2019 года присвоила 20 800 рублей. Вверенные ей деньги предназначались для выплат почтовых переводов, пенсий, социальных пособий.



Осуждённая возместила ущерб в ходе следствия.



- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

