Работы проводятся в двух населённых пунктах
На левобережной стороне Прибайкальского района в селе Татаурово и на станции Таловка стартовал ремонт дорог, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.
Работы ведутся за счёт средств экономии по основным торгам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники уже установили информационные щиты, временные дородные знаки и начали геодезическую разбивку.
На станции Таловка в этом году отремонтируют улицу Соц. Городок. По ней осуществляется проезд к врачебной амбулатории. В Татаурово для безопасного проезда приведут в порядок дорогу по улице Новая.
- На данных объекта заменят грунт и водопропускные трубы, устроят основание из щебеночно-песчаной смеси. Асфальтобетонное покрытие будет уложено в два слоя. Для безопасного и комфортного перемещения населения обустроят тротуары и установят освещение. Протяжённость улицы в селе Татаурово более 430 метров, на станции Таловка – 520 метров. Реализация проекта «Безопасные качественные дороги» в нашем районе позволит улучшить дорожную инфраструктуру, снизить аварийность на дорогах и повысить безопасность дорожного движения, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семенов.
- В этом году в Прибайкальском районе также проведут капитальный ремонт автомобильной дороги Турунтаево – Халзаново и улицы Мелиораторов в селе Халзаново. Всего в Прибайкальском районе планируется привести в нормативное состояние более 3,3 км дорожного полотна на четырёх участках, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В прошлом году в рамках национального проекта в районе привели в нормативное состояние шести участков, общей протяжённостью более 3,8 км.
В Прибайкальском районе Бурятии начался ремонт дорог
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