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В Бурятии многодетным семьям будут выплачивать до 3,5 млн рублей на расширение жилплощади

В Бурятии многодетным семьям будут выплачивать до 3,5 млн рублей на расширение жилплощади
Общество,  Фото:pixabay.com
В очереди на жильё стоят более 500 семей

В Бурятии уже больше 10 лет ведётся работа по обеспечению жильем семей с шестью и более детьми. По этой республиканской программе 277 многодетных семей обеспечили себя жильем. На сегодняшний день в очереди находятся еще более 500 семей, сообщили в минсоцзащите Бурятии.
 
На очередной сессии Народного Хурала депутаты внесли изменения в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия», в соответствии с которым устанавливается единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения.
  
Так, площадь приобретаемого жилья должна составлять не менее 11 квадратных метров на каждого члена семьи, а размер денежной выплаты составит до 3,5 млн рублей.
 
Предоставление единовременных денежных выплат начнется в мае-июне этого года, их планируется предоставить 42 многодетным семьям республики в порядке очередности.

многодетные семьи

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