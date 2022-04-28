В Бурятии многодетным семьям будут выплачивать до 3,5 млн рублей на расширение жилплощади



На очередной сессии Народного Хурала депутаты внесли изменения в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия», в соответствии с которым устанавливается единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения.

Так, площадь приобретаемого жилья должна составлять не менее 11 квадратных метров на каждого члена семьи, а размер денежной выплаты составит до 3,5 млн рублей.



Предоставление единовременных денежных выплат начнется в мае-июне этого года, их планируется предоставить 42 многодетным семьям республики в порядке очередности.





В Бурятии уже больше 10 лет ведётся работа по обеспечению жильем семей с шестью и более детьми. По этой республиканской программе 277 многодетных семей обеспечили себя жильем. На сегодняшний день в очереди находятся еще более 500 семей, сообщили в минсоцзащите Бурятии.