В Бурятии стартовал хореографический конкурс с призовым фондом в 1 млн

Конкурс «Танцуй, Бурятия!» состоится с апреля по июль
В Бурятии объявили старт масштабного конкурса «Танцуй, Бурятия!» на создание бурятских сольных танцев. Победитель получит денежный приз в размере одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба республиканского народного центра творчества.
Конкурс «Танцуй, Бурятия!» пройдет с апреля по июль 2022 года. О начале нового масштабного проекта объявила министр культуры республики Соелма Дагаева.
– В Год культурного наследия народов России дан старт новому проекту - конкурсу «Танцуй, Бурятия!», на создание бурятского сольного танца. Мы приглашаем всех желающих попробовать свои силы в этом танцевальном проекте! Пусть всем участникам сопутствует удача и вдохновение, – пожелала министр.
Ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте организаторов - республиканского народного центра творчества.
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