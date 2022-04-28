В Бурятии стартовал хореографический конкурс с призовым фондом в 1 млн



В Бурятии объявили старт масштабного конкурса «Танцуй, Бурятия!» на создание бурятских сольных танцев. Победитель получит денежный приз в размере одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба республиканского народного центра творчества.



Конкурс «Танцуй, Бурятия!» пройдет с апреля по июль 2022 года. О начале нового масштабного проекта объявила министр культуры республики Соелма Дагаева.



– В Год культурного наследия народов России дан старт новому проекту - конкурсу «Танцуй, Бурятия!», на создание бурятского сольного танца. Мы приглашаем всех желающих попробовать свои силы в этом танцевальном проекте! Пусть всем участникам сопутствует удача и вдохновение, – пожелала министр.



Ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте организаторов - республиканского народного центра творчества.





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