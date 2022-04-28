В Бурятии внедряют национальную социальную инициативу



Как сообщили в ведомстве, проект НСИ поручено реализовать по всей стране. В Бурятии проект реализуется с прошлого года по направлению «Социальная защита» по двум жизненным ситуациям: «Получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» и «Получение социального обслуживания на дому».



Уточняется, что внедрение инициативы в социальных учреждениях Бурятии позволит сократить срок оформления пособия, увеличить количество пожилых людей, получающих качественную помощь и уход и повысить скорость оформления соцобслуживания на дому.



Ожидается, что реализация целевых моделей НСИ по новым направлениям в Бурятии «поможет улучшить положение семей с детьми и на разностороннее развитие детей, подростков, улучшит качество и продолжительность жизни населения, повысит качество социального обслуживания».



В минсоцзащиты Бурятии состоялось очередное заседание регионального штаба по внедрению национальной социальной инициативы. Национальная социальная инициатива (НСИ) – это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, направленных на удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях и повышение качества жизни.