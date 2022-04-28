Бабушка мальчика обратилась к заместителю Генпрокурора России
Жительница Селенгинского района Бурятии пожаловалась на личном приёме заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина на нарушение прав её внука-диабетика.
Ребёнок-инвалид страдает от сахарного диабета 1 типа. Долгое время Гусиноозёрская больница не выписывала мальчику льготные рецепты на средства диагностики в виде системы непрерывного мониторинга глюкозы. Это специальная система, когда небольшой электрод помещается под кожу, а данные об уровне сахара в крови передаются через равные промежутки времени на отдельный приёмник.
После обращения бабушки к Дмитрию Демешину Гусиноозёрская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан и оказании им социальной помощи. Прокуратура внесла представление главному врачу больницы.
После этого мальчик был обеспечен системой непрерывного мониторинга глюкозы. Медики обучили родственников ребёнка пользоваться этим медоборудованием.
В Бурятии прокуратура помогла ребёнку-диабетику
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