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В Бурятии прокуратура помогла ребёнку-диабетику

В Бурятии прокуратура помогла ребёнку-диабетику
Общество,  Фото:pixabay.com
Бабушка мальчика обратилась к заместителю Генпрокурора России

Жительница Селенгинского района Бурятии пожаловалась на личном приёме заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина на нарушение прав её внука-диабетика.

Ребёнок-инвалид страдает от сахарного диабета 1 типа. Долгое время Гусиноозёрская больница не выписывала мальчику льготные рецепты на средства диагностики в виде системы непрерывного мониторинга глюкозы. Это специальная система, когда небольшой электрод помещается под кожу, а данные об уровне сахара в крови передаются через равные промежутки времени на отдельный приёмник.

После обращения бабушки к Дмитрию Демешину Гусиноозёрская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан и оказании им социальной помощи. Прокуратура внесла представление главному врачу больницы.

После этого мальчик был обеспечен системой непрерывного мониторинга глюкозы. Медики обучили родственников ребёнка пользоваться этим медоборудованием.

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