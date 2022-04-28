В Улан-Удэ «похоронили» ель, которую вырвали девушки-вандалы



На место погибшего дерева установили памятную табличку с надписью «Обыкновенная ель» с датой её гибели – 16 апреля 2022 года.



«Если на ваших глазах происходит похищение или уничтожение деревьев – не будьте равнодушны и сообщите в полицию», - говорится на табличке.



На этом место посадят новую ель во время весенних посадок в мае.



Всего пострадавших деревьев было два. Другому повезло чуть больше. Молодую ель временно «излечили», однако не исключено, что в дальнейшем во время весенних посадок её тоже заменят.



Как сообщал «Байкал-Daily», две девушки в ночь на 16 апреля Всего пострадавших деревьев было два. Другому повезло чуть больше. Молодую ель временно «излечили», однако не исключено, что в дальнейшем во время весенних посадок её тоже заменят.Как сообщал «Байкал-Daily», две девушки в ночь на 16 апреля вырвали из клумб саженцы ели на площади Революции . Инцидент запечатлели на видео очевидцы. Они пытались пристыдить юных вандалок, но те заявили, что им «всё равно» и «посадят ещё».



- Постараемся их реанимировать. Сейчас мы прорыхлили всю землю в клумбе и обратно высадили туда ели. Будем поддерживать влажность почвы и удобрять - только так они смогут прижиться и начать расти, - сообщила в те дни директор городского лесничества Виктория Утесова.

Специалисты МБУ «Городское лесничество» не смогли реанимировать молодую ель, которую вырвали девушки-вандалы на площади Революции в Улан-Удэ пару недель назад.