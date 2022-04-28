В Улан-Удэ «похоронили» ель, которую вырвали девушки-вандалы

Специалисты МБУ «Городское лесничество» не смогли реанимировать молодую ель, которую вырвали девушки-вандалы на площади Революции в Улан-Удэ пару недель назад.
На место погибшего дерева установили памятную табличку с надписью «Обыкновенная ель» с датой её гибели – 16 апреля 2022 года.
«Если на ваших глазах происходит похищение или уничтожение деревьев – не будьте равнодушны и сообщите в полицию», - говорится на табличке.
На этом место посадят новую ель во время весенних посадок в мае.
Всего пострадавших деревьев было два. Другому повезло чуть больше. Молодую ель временно «излечили», однако не исключено, что в дальнейшем во время весенних посадок её тоже заменят.
Как сообщал «Байкал-Daily», две девушки в ночь на 16 апреля вырвали из клумб саженцы ели на площади Революции. Инцидент запечатлели на видео очевидцы. Они пытались пристыдить юных вандалок, но те заявили, что им «всё равно» и «посадят ещё».
По факту произошедшего проводилась проверка. Девушек доставили в отделение полиции. Они были в итоге признаны виновными в мелком хулиганстве, одну из них отправили под арест.
На следующий день после инцидента лесники пообещали, что попробуют реанимировать пострадавшие саженцы.
- Постараемся их реанимировать. Сейчас мы прорыхлили всю землю в клумбе и обратно высадили туда ели. Будем поддерживать влажность почвы и удобрять - только так они смогут прижиться и начать расти, - сообщила в те дни директор городского лесничества Виктория Утесова.
Саженцы клёнов и ели были высажены на площади Революции в прошлом году в рамках первого этапа реконструкции Гостиных рядов.