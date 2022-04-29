В Улан-Удэ воздух прогреется до +12 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра 29 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +10,+15, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +10,+12.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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