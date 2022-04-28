В Улан-Удэ покрасили торшеры на Мемориале Победы

Продолжается подготовка ко Дню Победы
В Улан-Удэ ежедневно ведётся подготовка к празднованию Дня Победы. 27 апреля сотрудники МБУ «Горсвет» покрасили торшеры на Мемориале Победы.
Всего на этой территории находится 60 торшеров и 91 светильник, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее специалисты «Горсвета» проверили праздничную иллюминацию на развязке возле Центрального рынка и архитектурно-художественную подсветку на площади Советов.
Ревизию прошли гобо-проекторы на площади Советов - на них установили специальные линзы для проекции изображения к 9 мая, которое появится на здании Росгеологии.
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