В Улан-Удэ покрасили торшеры на Мемориале Победы

В Улан-Удэ ежедневно ведётся подготовка к празднованию Дня Победы. 27 апреля сотрудники МБУ «Горсвет» покрасили торшеры на Мемориале Победы.Всего на этой территории находится 60 торшеров и 91 светильник, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее специалисты «Горсвета» проверили праздничную иллюминацию на развязке возле Центрального рынка и архитектурно-художественную подсветку на площади Советов.Ревизию прошли гобо-проекторы на площади Советов - на них установили специальные линзы для проекции изображения к 9 мая, которое появится на здании Росгеологии.