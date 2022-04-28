Жители Иркутской области украли 3,5 тонны деталей электродвигателей

Общество, Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Украденное вывезли на такси одного из преступников



В городе Вихоревке к уголовной ответственности привлечены два местных жителя, которые в начале апреля с территории одного из предприятий железной дороги украли детали электродвигателей общим объёмом около трёх с половиной тонн. Детали они планировали продать.



Один из мужчин, работающий в службе такси, вывез украденное с территории организации. Впоследствии детали были сданы в пункт приёма металла за 38 тысяч рублей. Деньги подозреваемые потратили на личные нужды. В настоящее время похищенное имущество полицейскими изъяли и вернут законному владельцу.



Возбуждено два уголовных дела по статье «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

