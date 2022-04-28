Летний сезон в парках Улан-Удэ начнётся 1 мая

Общество, Фото: предоставлено мэрией Улан-Удэ

В этот день заработают фонтаны



1 мая в улан-удэнских парках начинается активный сезон. Принято считать, что именно с этого дня начинается летний сезон, сообщили в комитете по культуре.



Сейчас ведутся ремонтно-строительные работы ограждения, скамеек, игрового оборудования, а также технические работы по запуску фонтанов. В парках находится четыре фонтана - два в парке «Юбилейный», один в парке имени Орешкова и один в парке имени Жанаева.



Сейчас завершается ремонт оборудования, а также работы по техническому обслуживанию насосов, электрооборудованию, Системы водоснабжения заполняются водой.



Старый фонтан в парке «Юбилейный» покрасят, чаши фонтанов после ремонта помоют.



Фонтаны должны заработать 1 мая.



