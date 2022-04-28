В этот день заработают фонтаны
1 мая в улан-удэнских парках начинается активный сезон. Принято считать, что именно с этого дня начинается летний сезон, сообщили в комитете по культуре.
Сейчас ведутся ремонтно-строительные работы ограждения, скамеек, игрового оборудования, а также технические работы по запуску фонтанов. В парках находится четыре фонтана - два в парке «Юбилейный», один в парке имени Орешкова и один в парке имени Жанаева.
Сейчас завершается ремонт оборудования, а также работы по техническому обслуживанию насосов, электрооборудованию, Системы водоснабжения заполняются водой.
Старый фонтан в парке «Юбилейный» покрасят, чаши фонтанов после ремонта помоют.
Фонтаны должны заработать 1 мая.
Летний сезон в парках Улан-Удэ начнётся 1 мая
Общество, Фото:
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