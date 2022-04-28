 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые женщины показали спектакль о войне

В Улан-Удэ осуждённые женщины показали спектакль о войне
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Премьеру посвятили 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

На сцене клуба исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялась премьера спектакля «Победившие смерть», которая посвящена 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На протяжении двух месяцев осуждённые учреждения готовились к показу спектакля. На сцене герои постановки продемонстрировали жизнь медицинских работников и их каждодневный подвиг по возвращению солдат и офицеров на поле боя. Все действо происходило в здании школы, в котором в 1941-1943 гг., был развернут эвакогоспиталь, а из школьных кабинетов сделаны палаты и операционные. Спектакль состоял из творческих номеров, вокальных и танцевальных композиций.


Идея пьесы возникла из-за малого количества постановок о медицинских работниках, их героизме и вкладе в Победу.

После спектакля свои отзывы выразили приглашённые гости, деятели культуры Бурятии, представители министерства спорта и молодёжной политики республики, учителя вечерней школы и руководство учреждения.

- Самым радостным и светлым моментом для женщин стали тёплые слова благодарности за проделанную работу и настоящие живые цветы, которые, по решению всех участников спектакля, были возложены к памятнику «Неизвестному солдату», расположенному на территории учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Иркутской области украли 3,5 тонны деталей электродвигателей
Жители Иркутской области украли 3,5 тонны деталей электродвигателей
Общество, 28.04.2022
Украденное вывезли на такси одного из преступников 
В Улан-Удэ осуждённые женщины показали спектакль о войне
В Улан-Удэ осуждённые женщины показали спектакль о войне
Общество, 28.04.2022
Премьеру посвятили 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ студентов-сирот научили готовить пиццу
В Улан-Удэ студентов-сирот научили готовить пиццу
Общество, 28.04.2022
Для ребят провели кулинарный мастер-класс 
Жителя Иркутской области приговорили к 28 годам за двойное убийство
Жителя Иркутской области приговорили к 28 годам за двойное убийство
Общество, 28.04.2022
Кроме того, мужчина удерживал в доме13-летнюю девочку 
В Бурятии прокуратура помогла ребёнку-диабетику
В Бурятии прокуратура помогла ребёнку-диабетику
Общество, 28.04.2022
Бабушка мальчика обратилась к заместителю Генпрокурора России
В Бурятии стартовал хореографический конкурс с призовым фондом в 1 млн
В Бурятии стартовал хореографический конкурс с призовым фондом в 1 млн
Общество, 28.04.2022
  Конкурс «Танцуй, Бурятия!» состоится с апреля по июль
На Байкале в Бурятии разрушается исторический маяк
На Байкале в Бурятии разрушается исторический маяк
Общество, 28.04.2022
Ценный памятник промышленной архитектуры может быть утерян, считают специалисты
В бурятский заказник прилетели перелётные птицы
В бурятский заказник прилетели перелётные птицы
Общество, 28.04.2022
Пик перелёта приходится на конец апреля – начало мая
В Улан-Удэ открыли региональный центр единоборств
В Улан-Удэ открыли региональный центр единоборств
Общество, 28.04.2022
В центре единоборств улан-удэнцы смогут заниматься боксом, восточными единоборствами, баскетболом и волейболом
В Улан-Удэ «похоронили» ель, которую вырвали девушки-вандалы
В Улан-Удэ «похоронили» ель, которую вырвали девушки-вандалы
Общество, 28.04.2022
Пострадавшее от рук вандалок дерево не удалось спасти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^