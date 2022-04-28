В Улан-Удэ осуждённые женщины показали спектакль о войне





На сцене клуба исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялась премьера спектакля «Победившие смерть», которая посвящена 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.На протяжении двух месяцев осуждённые учреждения готовились к показу спектакля. На сцене герои постановки продемонстрировали жизнь медицинских работников и их каждодневный подвиг по возвращению солдат и офицеров на поле боя. Все действо происходило в здании школы, в котором в 1941-1943 гг., был развернут эвакогоспиталь, а из школьных кабинетов сделаны палаты и операционные. Спектакль состоял из творческих номеров, вокальных и танцевальных композиций.Идея пьесы возникла из-за малого количества постановок о медицинских работниках, их героизме и вкладе в Победу.После спектакля свои отзывы выразили приглашённые гости, деятели культуры Бурятии, представители министерства спорта и молодёжной политики республики, учителя вечерней школы и руководство учреждения.- Самым радостным и светлым моментом для женщин стали тёплые слова благодарности за проделанную работу и настоящие живые цветы, которые, по решению всех участников спектакля, были возложены к памятнику «Неизвестному солдату», расположенному на территории учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.