Доржи Зориктуев был неоднократным чемпионом СССР, а также тренером
Сегодня не стало мастера спорта по боксу, члена сборной СССР, неоднократного чемпиона СССР, призёра всесоюзных и международных соревнований, заслуженного работника физической культуры и спорта Бурятии Доржи Зориктуева. Он скончался на 70-м году жизни.
Доржи Дабаевич был одним из талантливейших воспитанников Александра Бадмажаповича Ринчинова.
В годы своей спортивной карьеры он блистал на ринге, поражая своим талантом. В тренерской карьере Доржи Дабаевич воспитал не одно поколение кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта СССР и России.
Доржи Зориктуев был младшим братом другого известного советского боксёра, многократного чемпиона СССР, участника Олимпиады 1972 года в Мюнхене, мастера спорта международного класса Бориса Зориктуева.
Борис Дабаевич ушёл из жизни ещё в 1984 году, когда ему было всего 40 лет. Его тренером также был Александр Ринчинов.
В 2016 году дворцу спорта села Иволгинск было присвоено имя Бориса Зориктуева
На сегодняшний день в Бурятии проводят турниры по боксу памяти Бориса Зориктуева.
Ушёл из жизни легенда бурятского бокса Доржи Зориктуев
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