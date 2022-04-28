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Ушёл из жизни легенда бурятского бокса Доржи Зориктуев

Ушёл из жизни легенда бурятского бокса Доржи Зориктуев
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Доржи Зориктуев был неоднократным чемпионом СССР, а также тренером

Сегодня не стало мастера спорта по боксу, члена сборной СССР, неоднократного чемпиона СССР, призёра всесоюзных и международных соревнований, заслуженного работника физической культуры и спорта Бурятии Доржи Зориктуева. Он скончался на 70-м году жизни.

Доржи Дабаевич был одним из талантливейших воспитанников Александра Бадмажаповича Ринчинова.

В годы своей спортивной карьеры он блистал на ринге, поражая своим талантом. В тренерской карьере Доржи Дабаевич воспитал не одно поколение кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта СССР и России.

Доржи Зориктуев был младшим братом другого известного советского боксёра, многократного чемпиона СССР, участника Олимпиады 1972 года в Мюнхене, мастера спорта международного класса Бориса Зориктуева.

Борис Дабаевич ушёл из жизни ещё в 1984 году, когда ему было всего 40 лет. Его тренером также был Александр Ринчинов.

В 2016 году дворцу спорта села Иволгинск было присвоено имя Бориса Зориктуева

На сегодняшний день в Бурятии проводят турниры по боксу памяти Бориса Зориктуева.

спорт бокс некролог

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