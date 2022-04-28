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В Улан-Удэ студентов-сирот научили готовить пиццу

В Улан-Удэ студентов-сирот научили готовить пиццу
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
Для ребят провели кулинарный мастер-класс

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии провели мастер-класс по приготовлению пиццы студентов из числа детей-сирот, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты населения.

В начале встречи, участниками которой стали студенты из четырёх образовательных учреждений - Байкальского колледжа туризма и сервиса, Бурятского республиканского индустриального техникума, Бурятского колледжа туризма и сервиса, Бурятского многопрофильного колледжа, руководитель регионального отделения ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны организации» Бато Бадмажапов рассказал о деятельности содружества, поделился планами работы.

Далее преподаватель Елена Семёнова раскрыла секреты технологии приготовления пиццы, а пиццмейкер – студент 4 курса технологического факультета Андрей, на практике показал, как правильно раскатывать тесто для пиццы, завернуть бортики.

- Под руководством опытных наставников мы приготовили три вида пиццы – «Пепперони», «Сырную» и «Грибную». Мы научились взвешивать продукты по рецепту, раскатывать тесто, смешивать соус, раскладывать различные начинки. Каждый из нас раскрыл свои кулинарные таланты. В завершении всего мы продегустировали то, что сами и приготовили, - поделились впечатлениями ребята. – Было вкусно!



минсоцзащиты студенты

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