Полигон в Вахмистрово примет мусор от улан-удэнцев бесплатно

Общество, Фото: из архива

Акция будет длиться неделю



С 1 по 7 мая полигон в Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор от улан-удэнцев.



Бесплатный прием мусора будет проходить с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.



От одного горожанина бесплатно примут не более трёх кубических метров растительного мусора: ветки, сухие листья, ботву, траву и прочее. Для сдачи мусора необходим паспорт. Отметим, строительный мусор и твёрдые коммунальные отходы по-прежнему принимаются только на платной основе.



- Очень надеемся, что возможность безвозмездно вывезти растительный мусор на свалку станет стимулом для жителей частного сектора, многоквартирных домов, чтобы провести субботники и избавиться от скопившейся растительности, - сказала заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.



Адрес полигона: Тарбагатайский район, село Нижний Саянтуй, улица Урочище Березняк, 1.



