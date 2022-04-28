Акция будет длиться неделю
С 1 по 7 мая полигон в Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор от улан-удэнцев.
Бесплатный прием мусора будет проходить с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
От одного горожанина бесплатно примут не более трёх кубических метров растительного мусора: ветки, сухие листья, ботву, траву и прочее. Для сдачи мусора необходим паспорт. Отметим, строительный мусор и твёрдые коммунальные отходы по-прежнему принимаются только на платной основе.
- Очень надеемся, что возможность безвозмездно вывезти растительный мусор на свалку станет стимулом для жителей частного сектора, многоквартирных домов, чтобы провести субботники и избавиться от скопившейся растительности, - сказала заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Адрес полигона: Тарбагатайский район, село Нижний Саянтуй, улица Урочище Березняк, 1.
Полигон в Вахмистрово примет мусор от улан-удэнцев бесплатно
Общество, Фото:
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