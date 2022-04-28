Земли заросли травой
Государственный инспектор управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в апреле выявил нарушение земельного законодательства в Баргузинском районе республики. Проверка состоялась в апреле 2022 года.
Земли сельскохозяйственного назначения зарастают сорной растительностью.
Правообладателям выданы предостережения, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии собственники забросили сельхозучастки
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