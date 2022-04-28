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В Бурятии собственники забросили сельхозучастки

В Бурятии собственники забросили сельхозучастки
Общество,  Фото:pexels.com
Земли заросли травой

Государственный инспектор управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в апреле выявил нарушение земельного законодательства в Баргузинском районе республики. Проверка состоялась в апреле 2022 года.

Земли сельскохозяйственного назначения зарастают сорной растительностью.

Правообладателям выданы предостережения, сообщили в пресс-службе управления.

Россельхознадзор

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