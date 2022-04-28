В Чите свернули ковидное отделение в перинатальном центре

Общество, Фото: министерство здравоохранения Забайкалья

Медучреждение закрылось на ремонт



Перинатальный центр при краевой клинической больнице в городе Чите прекратил приём пациентов с коронавирусной инфекцией и закрылся на плановый ремонт и дезинфекцию.



- С ноября 2021 года здесь было развёрнуто моноотделение для COVID-пациентов на 130 коек. Здесь проходили лечение пациенты со средним и тяжёлым течением заболевания, а также беременные женщины. Сейчас в отделении проведена дезинфекция, а также начат ремонт помещений, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина.



Глава краевого ведомства подчеркнула, что на время ремонта и восстановления деятельности перинатального центра маршрутизация пациентов акушерско-гинекологического профиля будет продолжена в Забайкальский краевой перинатальный центр и городской родильный дом. Дежурство родовспомогательных учреждений выстроено следующим образом: по нечётным дням дежурит городской родильный дом, в чётные дни - Забайкальский краевой перинатальный центр, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

