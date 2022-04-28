Кроме того, мужчина удерживал в доме13-летнюю девочку
Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
45-летний житель города Тайшет признан виновным в совершении ряда преступлений, в числе которых убийство двух лиц.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 августа 2021 года мужчина из неприязни вооружился молотком и нанос 48-летнему знакомому множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Затем мужчина убил мать погибшего и сбросил тела в подполье сарая.
Установлено, что мужчина на протяжении всего дня удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей женщины. Девочке удалось незаметно написать своей однокласснице сообщение с призывом о помощи. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили в доме несовершеннолетнюю и освободили её. Подозреваемого задержали.
- По уголовному делу было проведено 15 судебных экспертиз: медицинские, психолого-психиатрические, медико-криминалистические, генотипоскопическая, дактилоскопическая и трасологическая. В качестве свидетелей допрошены более 30 человек, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутский областной суд признал подсудимого виновным. Путём сложения наказаний мужчина приговорён к 28 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Жителя Иркутской области приговорили к 28 годам за двойное убийство
Общество, Фото:
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