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Госавтоинспекция Бурятии сообщила о работе в праздничные выходные

Госавтоинспекция Бурятии сообщила о работе в праздничные выходные
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из отделов будет работать без выходных

Госавтоинспекция Бурятии сообщила о работе регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные выходные.

Приём граждан будет вестись по следующему графику:

Отделение регистрации транспортных средств (Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18): ежедневно, с 1 по 10 мая, без выходных, с 08.30 до 20.30, обед с 13.00 до 14.00.

Экзаменационное отделение (Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18):

3, 4, 5, 6 и 10 мая - с 08.30 до 17.45, обед с 12.00 до 13.00.
7 мая с 08.30 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00.
1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни.

Пункт регистрации транспортных средств (Улан-Удэ, ул. Мокрова, 30):

3, 4, 5, 6 и 10 мая с 08.30 до 17.45, обед с 13.00 до 14.00.
7 мая с 08.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.
1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни.

В районах республики приём граждан будет осуществляться 30 апреля, с 3 по 7 мая и 10 мая. Более подробную информацию о работе регистрационно-экзаменационных подразделений в районных подразделениях можно получить на официальном сайте территориального отдела внутренних дел.
ГИБДД

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