Госавтоинспекция Бурятии сообщила о работе в праздничные выходные



Экзаменационное отделение (Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18):



3, 4, 5, 6 и 10 мая - с 08.30 до 17.45, обед с 12.00 до 13.00.

7 мая с 08.30 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00.

1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни.



Пункт регистрации транспортных средств (Улан-Удэ, ул. Мокрова, 30):



3, 4, 5, 6 и 10 мая с 08.30 до 17.45, обед с 13.00 до 14.00.

7 мая с 08.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

1, 2, 8 и 9 мая - выходные дни.



В районах республики приём граждан будет осуществляться 30 апреля, с 3 по 7 мая и 10 мая. Более подробную информацию о работе регистрационно-экзаменационных подразделений в районных подразделениях можно получить на официальном сайте территориального отдела внутренних дел.



Госавтоинспекция Бурятии сообщила о работе регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные выходные.Приём граждан будет вестись по следующему графику:(Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18): ежедневно, с 1 по 10 мая, без выходных, с 08.30 до 20.30, обед с 13.00 до 14.00.