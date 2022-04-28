Владельца животного искали через группу в мессенджере
Накануне, 27 апреля, в селе Мухоршибирь в Бурятии в колодец упал молодой бык.
Об инциденте сообщили в районной группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7». Здесь же начали поиск владельца животного, ведь бычка надо было спасать.
К вечеру появилось сообщение, что быка вытащили из бетонной западни.
- Спасибо за сообщение, быка достали из колодца, - написала местная жительница.
Подробности спасательной операции раскрывать не стали.
Подобные случаи спасения животных в Бурятии уже были не раз. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года в Прибайкальском районе педагоги достали из колодца упавшую туда собаку. В июне того же года в Мухоршибирском районе в маслоприёмник упал бычок по кличке Васька.
Также в июне в Иволгинском районе пожарные достали собаку, просидевшую в колодце два дня.
В мае 2021 года в Улан-Удэ волонтёры вытащили из коллектора собаку. Пёс просидел в колодце почти неделю.
В Бурятии вытащили упавшего в колодец бычка
Общество, Фото:
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