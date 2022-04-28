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В Бурятии вытащили упавшего в колодец бычка

В Бурятии вытащили упавшего в колодец бычка
Общество,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Владельца животного искали через группу в мессенджере

Накануне, 27 апреля, в селе Мухоршибирь в Бурятии в колодец упал молодой бык.

Об инциденте сообщили в районной группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7». Здесь же начали поиск владельца животного, ведь бычка надо было спасать.

К вечеру появилось сообщение, что быка вытащили из бетонной западни.

- Спасибо за сообщение, быка достали из колодца, - написала местная жительница.

Подробности спасательной операции раскрывать не стали.

Подобные случаи спасения животных в Бурятии уже были не раз. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года в Прибайкальском районе педагоги достали из колодца упавшую туда собаку. В июне того же года в Мухоршибирском районе в маслоприёмник упал бычок по кличке Васька.

Также в июне в Иволгинском районе пожарные достали собаку, просидевшую в колодце два дня.

В мае 2021 года в Улан-Удэ волонтёры вытащили из коллектора собаку. Пёс просидел в колодце почти неделю.
домашние животные

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