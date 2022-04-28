В Бурятии детсадовцы попросили лесников передать привет зайчикам

Детей с ранних лет учат правильно вести себя в лесу



Сотрудники Курумканского лесхоза пришли в гости к дошколятам. Лесники рассказали детям о причинах лесных пожаров, лесных животных, а также правила поведения в лесу, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Также ребята узнали о профессии лесника и о том, как они сражаются с лесными пожарами.



- Ребята рассказали нам, что не балуются спичками и помогают родителям убрать мусор в лесу, когда ходят за грибами. Малыши с интересом слушали наши рассказы и задавали много вопросов. Больше всего ребята интересовались тем, как дела у зайчиков в лесу, и просили передать им привет, - с улыбкой рассказал лесовод Курумканского лесхоза Михаил Жорев.



В конце встречи дети получили в подарок книжки-раскраски «Лесная сказка», а также яркие памятки о правилах пожарной безопасности в лесах для своих родителей.



Такие занятия и выезды проводятся лесниками во всех районах Бурятии уже не первый год.

