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В Бурятии детсадовцы попросили лесников передать привет зайчикам

В Бурятии детсадовцы попросили лесников передать привет зайчикам
Общество,  Фото:pixabay.com
Детей с ранних лет учат правильно вести себя в лесу

Сотрудники Курумканского лесхоза пришли в гости к дошколятам. Лесники рассказали детям о причинах лесных пожаров, лесных животных, а также правила поведения в лесу, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Также ребята узнали о профессии лесника и о том, как они сражаются с лесными пожарами.

- Ребята рассказали нам, что не балуются спичками и помогают родителям убрать мусор в лесу, когда ходят за грибами. Малыши с интересом слушали наши рассказы и задавали много вопросов. Больше всего ребята интересовались тем, как дела у зайчиков в лесу, и просили передать им привет, - с улыбкой рассказал лесовод Курумканского лесхоза Михаил Жорев.

В конце встречи дети получили в подарок книжки-раскраски «Лесная сказка», а также яркие памятки о правилах пожарной безопасности в лесах для своих родителей.

Такие занятия и выезды проводятся лесниками во всех районах Бурятии уже не первый год.
детские сады лесники

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