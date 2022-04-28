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В Забайкалье чиновники переселили многодетную семью из ветхого жилья в аварийное

В Забайкалье чиновники переселили многодетную семью из ветхого жилья в аварийное
Общество,  Фото:pixabay.com
 Информацию проверяет прокуратура

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по опубликованным в СМИ сообщениям о переселении многодетной семьи из Шилкинского района из ветхого жилья в аварийное.

Корреспондент «Вечорки» съездил к многодетной семье и воочию увидел условия, в которых живёт многодетная семья. Их дом в селе Богомягково пострадал в результате паводков. Местные власти им выделили жильё в городе Шилка. Однако оно, по словам многодетной семьи, едва ли не хуже.

По словам многодетных родителей, дом 1937 года постройки и нуждается в ремонте. В кухне с потолка обрушилась штукатурка, жилище отапливается тремя дровяными печками, а воды нет - её приходится носить самим на второй этаж с ближайшей водоколонки. Семья воспитывает пятерых детей, один из которых грудной, а старший служит под Луганском.

- В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку действиям и решениям органов местного самоуправления по защите прав многодетной семьи, управляющей компании по содержанию многоквартирного дома, иных уполномоченных органов – по обследованию жилищно-бытовых условий семьи и оказанию им необходимой помощи. В числе прочего будут проверены доводы матери пятерых детей о взыскании службой судебных приставов задолженности из сумм детских пособий, - сообщили в краевой прокуратуре.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение, защиту прав семьи и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

Проверка находится на контроле руководства регионального надзорного ведомства.
многодетные семьи аварийное жилье

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