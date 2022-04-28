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В Улан-Удэ в День Победы прогремит салют из 30 залпов

В Улан-Удэ в День Победы прогремит салют из 30 залпов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Военные рассказали о том, каким будет салют 9 мая

9 мая в Улан-Удэ состоится салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллеристы выполнят залпы из орудий и салютных пусковых установок 9 мая в 22:00 на острове Комсомольский, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
 
При проведении салюта будет задействовано около 30 единиц орудий различных типов, в том числе 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм Д-30, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.
Сейчас личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, для слаженности действий расчётов орудий в составе дивизиона. 4-5 мая состоятся генеральные репетиции запуску праздничного салюта - в небо артиллеристы выпустят три залпа холостыми боеприпасами.
 
В День Победы на острове Комсомольский артиллерийские расчёты произведут по 30 залпов.

Праздничные салюты пройдут ещё в шести городах Дальнего Востока: Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Южно-Сахалинске. В пусках примут участие около 290 военнослужащих, которые вошли в состав нештатных салютных дивизионов. Всего будет израсходовано свыше 2,3 тысяч боеприпасов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году на День Победы состоится шествие Бессмертного полка, которое не проводили в предыдущие два года. Военный парад на площади Советов традиционно начнётся в 10 часов.

салют День Победы

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