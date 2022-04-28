Пожарные Бурятии вошли в тройку лидеров на соревнованиях ДФО

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В соревнованиях приняли участие 50 пожарных из 10 регионов



Команда пожарных из Бурятии привезла бронзу из Приморского края. Там накануне прошёл второй этап соревнований Дальневосточного федерального округа на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» в 2022 году. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



По легенде в результате наезда автомобиля на препятствие оказались зажаты водитель и пассажир. Люди, находившиеся в салоне, получили условные травмы. Водитель – перелом нижней трети правой голени, пассажир – закрытый перелом левого предплечья.



Перед пожарными стояла задача в организации деблокировки и оказании первой доврачебной помощи условным пострадавшим. Однако в ходе спасательных работ, по сценарию, произошёл розлив топлива, которое в последующем воспламенилось. Поэтому к деблокировке «пострадавших» прибавилась задача по ликвидации возгорания автомобиля.



В соревнованиях приняли участие 50 спасателей из Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краёв, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Республик Бурятия и Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа.



По итогам мероприятия призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда Главного управления МЧС России по Приморскому краю, второе - команда Амурского спасательного центра МЧС России, третье почётное место досталось команде Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.



Победители были награждены кубками, медалями, дипломами, грамотами и памятными подарками.



Также во время состязаний проходили соревнования по скоростному маневрированию среди водителей и штурманов в котором сотрудники из Бурятии также приняли участие.

