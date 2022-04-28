Жители Дальневосточного округа реже всех в стране выбирают китайские автомобили
Автомобильный сайт Дром решил выяснить, готовы ли автолюбители пересесть на китайские автомобили. Почти половина опрошенных Бурятии (43%) ответили положительно, 56%, напротив, пока не готовы покупать машины из Поднебесной. А 1% автолюбителей республики отметили, что уже ездят на китайских авто.
В среднем по России также 43% рассматривают возможность приобретения автомобиля китайского производства, 54% не готовы пока садиться за руль машины из Поднебесной. Ещё 3% уже владеют авто из КНР.
Среди причин, которые останавливают от покупки китайских машин, автолюбители назвали высокие цены на эти машины, недостаточное количество сервисных центров и быстрая потеря первоначальной стоимости. Поклонники китайского автопрома, в свою очередь, отмечают достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество самих машин.
За январь-апрель текущего года доля авто китайского производства в общем объёме рынка России увеличилась в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года — с 1,9% до 3%. Лидерами по количеству автомобилей из Поднебесной стали Москва и Санкт-Петербург. Доля «китайцев» в этих регионах составила около 5%.
Реже всего китайские машины выбирают на Дальнем Востоке, где располагается всего 1,2% от общего числа дилеров китайских марок России. В ДФО на долю машин из Китая приходится всего 0,1%.
Большинство жителей Бурятии не готовы пересесть на китайские машины
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