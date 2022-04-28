В Улан-Удэ оштрафовали заместителя главврача больницы

Больница незаконно отказала адвокату
В прокуратуру в Улан-Удэ обратился адвокат, которому отказали в предоставлении информации, составляющей врачебную тайну.
Адвокат направил запрос в республиканскую клиническую больницу имени Семашко о предоставлении информации касательно умершего человека.
- По закону, после смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, только его супругу и близким родственникам, если сам гражданин не запретил разглашение таких сведений. Супруга умершего, обладая правом на получение информации в отношении супруга, доверила получить данные сведения адвокату, о чем указала в доверенности. Однако медицинским учреждением адвокату было отказано в связи с неверным толкованием закона, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В итоге чрезмерная охрана врачебной тайны привела к тому, что административное дело возбудили на заместителя главного врача больницы. В прокуратуре уточнили, что суд назначил ему административный штраф в размере пяти тысяч рублей.
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Общество, Фото:
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