 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Улан-Удэ оштрафовали заместителя главврача больницы

В Улан-Удэ оштрафовали заместителя главврача больницы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больница незаконно отказала адвокату

В прокуратуру в Улан-Удэ обратился адвокат, которому отказали в предоставлении информации, составляющей врачебную тайну.

Адвокат направил запрос в республиканскую клиническую больницу имени Семашко о предоставлении информации касательно умершего человека.

- По закону, после смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, только его супругу и близким родственникам, если сам гражданин не запретил разглашение таких сведений. Супруга умершего, обладая правом на получение информации в отношении супруга, доверила получить данные сведения адвокату, о чем указала в доверенности. Однако медицинским учреждением адвокату было отказано в связи с неверным толкованием закона, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В итоге чрезмерная охрана врачебной тайны привела к тому, что административное дело возбудили на заместителя главного врача больницы. В прокуратуре уточнили, что суд назначил ему административный штраф в размере пяти тысяч рублей.
прокуратура врачебная тайна РКБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большинство жителей Бурятии не готовы пересесть на китайские машины
Большинство жителей Бурятии не готовы пересесть на китайские машины
Общество, 28.04.2022
Жители Дальневосточного округа реже всех в стране выбирают китайские автомобили
В Улан-Удэ оштрафовали заместителя главврача больницы
В Улан-Удэ оштрафовали заместителя главврача больницы
Общество, 28.04.2022
Больница незаконно отказала адвокату
В Улан-Удэ врачи воссоздали пищевод новорождённому ребёнку
В Улан-Удэ врачи воссоздали пищевод новорождённому ребёнку
Общество, 28.04.2022
Операцию малышу провели в первый день его жизни
Вальщик леса в Бурятии получил «условку» за наркотики
Вальщик леса в Бурятии получил «условку» за наркотики
Общество, 28.04.2022
Молодой человек собрал «травку» в поле
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, 28.04.2022
Местами в регионе возможны осадки в виде снега 
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, 27.04.2022
Владельцу земли выдано предостережение
В Иркутской области ликвидировано 13 бесхозяйных скотомогильников
В Иркутской области ликвидировано 13 бесхозяйных скотомогильников
Общество, 27.04.2022
В ближайшие год ликвидируют ещё девять скотомогильников 
В живописном месте в Бурятии проведут фестиваль «Степной ветер»
В живописном месте в Бурятии проведут фестиваль «Степной ветер»
Общество, 27.04.2022
Посетители окунутся в культуру народов республики 
Фестиваль дарения пройдёт в Улан-Удэ
Фестиваль дарения пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 27.04.2022
Участники смогут обменяться не только полезными вещами или услугами, но и приятными эмоциями
Женсовет колонии в Бурятии озеленил актовый зал
Женсовет колонии в Бурятии озеленил актовый зал
Общество, 27.04.2022
Женщины принесли комнатные цветы 
В Иркутске можно будет бесплатно сдать тест на COVID-19
В Иркутске можно будет бесплатно сдать тест на COVID-19
Общество, 27.04.2022
Мобильные пункты откроются на четыре дня 
Министр спорта Бурятии напутствовал финалисток первенства России по баскетболу
Министр спорта Бурятии напутствовал финалисток первенства России по баскетболу
Общество, 27.04.2022
Иван Козырев встретился со сборной республики перед поездкой спортсменок в Москву

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^