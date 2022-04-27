Фестиваль дарения пройдёт в Улан-Удэ

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29 апреля в Улан-Удэ состоится фестиваль дарения. Он начнётся в 16 часов в ТРЦ «Пионер».- У общества есть запрос на поддержку и общение. Фестивали дарения помогут восполнить эту потребность: подарят людям возможности помогать друг другу, обмениваться не только полезными вещами или услугами, но и приятными эмоциями, человеческим теплом. Цель акции — это живое общение и обмен бесплатными услугами, - сообщили организаторы.На фестивале состоится:- Обмен вещами. SwopShop - социальный проект «Ниточка»;- Обмен книгами. Bookcrossing - ВОД «Волонтеры культуры»;- Консультации центра здоровья;- Консультации от юридической клиники Бурятского государственного университета;- Сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР - РЦД «ДоброДом»;- Сбор помощи для приюта домашних животных - «Кот и Пёс».Также запланирована концертная программа. Выступят театр кукол «Ульгэр», театр оперы и балета, Русский драматический театр, студенческие коллективы вузов и др.