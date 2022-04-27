Фестиваль дарения пройдёт в Улан-Удэ

29 апреля в Улан-Удэ состоится фестиваль дарения. Он начнётся в 16 часов в ТРЦ «Пионер».
- У общества есть запрос на поддержку и общение. Фестивали дарения помогут восполнить эту потребность: подарят людям возможности помогать друг другу, обмениваться не только полезными вещами или услугами, но и приятными эмоциями, человеческим теплом. Цель акции — это живое общение и обмен бесплатными услугами, - сообщили организаторы.
На фестивале состоится:
- Обмен вещами. SwopShop - социальный проект «Ниточка»;
- Обмен книгами. Bookcrossing - ВОД «Волонтеры культуры»;
- Консультации центра здоровья;
- Консультации от юридической клиники Бурятского государственного университета;
- Сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР - РЦД «ДоброДом»;
- Сбор помощи для приюта домашних животных - «Кот и Пёс».
Также запланирована концертная программа. Выступят театр кукол «Ульгэр», театр оперы и балета, Русский драматический театр, студенческие коллективы вузов и др.
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