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В Бурятии отремонтирует здание школы искусств, построенное до революции

В Бурятии отремонтирует здание школы искусств, построенное до революции
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
На обновление выделили 19 млн

В селе Баргузин, где проживают более семи тысяч человек, начался капитальный ремонт детской школы искусств.

Как сообщили в минкультуры Бурятии, основная часть здания была построена в 1916 году, а пристрой в 1987-м, и ещё никогда это строение не видело столь масштабного обновления.

Капитальный ремонт коснётся всего комплекса технических элементов здания: фундамента, стен, кровли, отопления, электрооборудования, водоснабжения. По контракту работы должны завершиться в конце сентября. Предстоит замена кровли, потолочного перекрытия с утеплением плит из минеральной ваты, устройства полов, окон, дверей, обшивки внутренних и наружных стен здания. К школе искусств подведут теплотрассу от центральной котельной села.

В настоящее время ведётся демонтаж старых конструкций. На капитальный ремонт детской школы искусств из федерального и республиканского бюджетов выделили 19 млн 101 тысячу рублей. На сегодняшний день по конкурсу определился подрядчик, и уже в мае полным ходом начнутся основные работы.

В детской школе искусств села Баргузин работают три отделения: музыкальное - по классам фортепиано, баян, гитара, флейта и вокал, хореографическое и отделение изобразительного искусства.
капитальный ремонт школа искусств

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