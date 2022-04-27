Министр спорта Бурятии напутствовал финалисток первенства России по баскетболу

Иван Козырев встретился со сборной республики перед поездкой спортсменок в Москву



Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев встретился в Улан-Удэ со сборной республики по баскетболу среди девушек 2008 года рождения. Встреча состоялась накануне финала первенства России по баскетболу, которое состоится в Москве, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.



- Тренер – тот человек, который видит со стороны и знает ваши возможности. И вам всё по силам. Проявите упорство и силу духа, и помните, что за вас болеет вся республика. Дерзайте! - дал напутствие спортсменкам Иван Козырев.



Девушки обеспечили себе путевку на главный старт страны на соревнованиях, прошедших в феврале.



- Столичные команды сильные, и конкуренция большая. Мы единственные из Сибири и Дальнего Востока, кто пробился в финал. Постараемся как можно выше занять место и покажем столице, что здесь растут «звёздочки», с которыми нужно считаться, - сказала на встрече тренер сборной Оксана Зиборова.



Юные баскетболистки уже направились в столицу на финальные игры, которые состоятся с 30 апреля по 8 мая.

