Улан-удэнцы станцуют вальс под «Синий платочек»

Жителей и гостей города приглашают станцевать вальс вместе с артистами театра «Угол зрения»
В столице Бурятии 8 мая на площади Революции состоится акция «Синий платочек», символом которого стала одноимённая песня в исполнении Клавдии Шульженко.
Жителей и гостей города приглашают станцевать вальс вместе с артистами театра «Угол зрения» и получить от волонтёров синий платочек - символ мирного неба.
Артисты театра «Угол зрения» уже начали подготовку к флешмобу и провели в парке «Юбилейный» репетицию.
- Мы готовим масштабный флешмоб, можно сказать перформанс, посвящённый празднику Великой Победы. Мы хотим поздравить всех с наступающим Днём Победы, и приглашаем жителей нашего города принять участие в этом мероприятии, - сказал солист театра Павел Степанов.
Акция «Синий платочек» приурочена к празднованию 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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