Улан-удэнцы станцуют вальс под «Синий платочек»





Возрастное ограничение 0+







В столице Бурятии 8 мая на площади Революции состоится акция «Синий платочек», символом которого стала одноимённая песня в исполнении Клавдии Шульженко.Жителей и гостей города приглашают станцевать вальс вместе с артистами театра «Угол зрения» и получить от волонтёров синий платочек - символ мирного неба.Артисты театра «Угол зрения» уже начали подготовку к флешмобу и провели в парке «Юбилейный» репетицию.- Мы готовим масштабный флешмоб, можно сказать перформанс, посвящённый празднику Великой Победы. Мы хотим поздравить всех с наступающим Днём Победы, и приглашаем жителей нашего города принять участие в этом мероприятии, - сказал солист театра Павел Степанов.Акция «Синий платочек» приурочена к празднованию 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.