«Танцы минус» выступят на «Голосе кочевников» в Бурятии

Хедлайнером музыкального этнофестиваля «Голос Кочевников» (0+) станет российская рок-группа «Танцы минус». Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Вячеслав Петкун, солист группы — один из ярких персонажей отечественного шоу-бизнеса. «Танцы Минус» дебютировали в 90-х песней «Город». Дискография коллектива насчитывает шесть студийных альбомов. Среди наиболее известных хитов коллектива — «Город», «Половинка», «Цветут цветы», «10 капель», «Иду». После перерыва в шесть лет в январе прошлого года вышел новый полноформатный альбом с простым названием — «8». В релиз вошло девять треков.
Зрители услышат вечные, ностальгические хиты группы «Танцы Минус», а также свежие композиции.
Список участников ещё пополняется. Но среди них уже есть полюбившиеся зрителям музыкальные исполнители: Намгар, «Сезон Dождей», «Диктофон», Zoloto и другие.
Предыдущие два года фестиваль не состоялся из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда эпидобстановка в Бурятии была напряжённой. В прошлом году мероприятие отменили буквально за месяц до его начала, когда зрители уже начали покупать билеты.
На сегодня в республике отменены почти все коронавирусные ограничения. Осталось лишь ношение масок в театрах, кинотеатрах, поликлиниках, со списком можно ознакомиться по ссылке.
В 2019 году хедлайнером фестиваля был рокер Найк Борзов, который порадовал зрителей давно полюбившимся хитами.
В этом году «Голос кочевников» запланирован на 15 и 16 июля.